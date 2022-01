E' morto Francesco Forte, economista dalle visioni non ordinarie (Di domenica 2 gennaio 2022) Una vita lunga e splendidamente trascorsa tra le idee e le realizzazioni dell’economia politica. Al compianto di fronte alla morte si unisce una certa invidia per il modo in cui Francesco Forte ha potuto attraversare gli anni della nostra storia repubblicana sempre col pensiero in azione e con un ruolo nella scena pubblica. La sua vita ci fa vedere quanto quelli che coincidono con lo sviluppo dell’Italia a partire dal processo costituente dalla siano stati anni di opportunità, anche fuori dai due grandi partiti chiesa. La sua prima adesione al Psdi e poi, nel 1960, al Psi (scelta avvenuta dichiaratamente per la svolta riformista del partito), ci raccontano non certo di un’infatuazione per il socialismo o per la socialdemocrazia, ma la ricerca di uno spazio in cui proporre analisi, visioni e soluzioni non ordinarie per ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 2 gennaio 2022) Una vita lunga e splendidamente trascorsa tra le idee e le realizzazioni dell’economia politica. Al compianto di fronte alla morte si unisce una certa invidia per il modo in cuiha potuto attraversare gli anni della nostra storia repubblicana sempre col pensiero in azione e con un ruolo nella scena pubblica. La sua vita ci fa vedere quanto quelli che coincidono con lo sviluppo dell’Italia a partire dal processo costituente dalla siano stati anni di opportunità, anche fuori dai due grandi partiti chiesa. La sua prima adesione al Psdi e poi, nel 1960, al Psi (scelta avvenuta dichiaratamente per la svolta riformista del partito), ci raccontano non certo di un’infatuazione per il socialismo o per la socialdemocrazia, ma la ricerca di uno spazio in cui proporre analisi,e soluzioni nonper ...

