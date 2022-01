E’ morta Noemi Lanfranconi Gianotti | la prima donna dirigente all’Urbanistica di Torino I funerali a Rivoli

(Di domenica 2 gennaio 2022) Si svolgeranno domani, in forma civile, alle 14.30, al cimitero di, nel Torinese, idi, 83 anni, laad aver ricoperto il ruolo dial Comune di. A dare l’annuncio della scomparsa il marito Lorenzo, la sorella Lidia, i cognati Bianca, Ercole e Virgilio, i nipoti e i pronipoti. Laureata in giurisprudenza a 23 anni, è stata alla guida della divisione comunale Urbanistica e, nel periodo in cui nella Mole Antonelliana veniva allestito il Museo nazionale del cinema, al vertice servizi culturali della Città L'articolo proviene da Nuova Società.

