“È morta”, gelo in diretta a Domenica In: drammatica rivelazione (Di domenica 2 gennaio 2022) Momento imbarazzante a Domenica In. Durante la diretta Mara Venier scopre che quella signora di cui stava parlando è morta. Fonte Foto Rai PlayNella prima puntata del 2022 di Domenica In tra gli ospiti in studio c’è stato Christian De Sica. L’attore romano ha raccontato aneddoti della sua vita: dai primi amori alle prime parti sul set, passando dal rapporto con il padre Vittorio. Durante la chiacchierata Mara è stata protagonista di una gaffe, molto simile a quella in cui cadde con Alberto Matano mentre il giornalista e conduttore de La Vita in diretta era in collegamento. Christian De Sica gela Mara Venier: cosa è successo? Christian De Sica, parlando delle sue prime fidanzate, ha raccontato anche di uno dei suoi primi amori. “Ma ti senti ancora con lei?”, ha domandato Mara. “No, ... Leggi su chenews (Di domenica 2 gennaio 2022) Momento imbarazzante aIn. Durante laMara Venier scopre che quella signora di cui stava parlando è. Fonte Foto Rai PlayNella prima puntata del 2022 diIn tra gli ospiti in studio c’è stato Christian De Sica. L’attore romano ha raccontato aneddoti della sua vita: dai primi amori alle prime parti sul set, passando dal rapporto con il padre Vittorio. Durante la chiacchierata Mara è stata protagonista di una gaffe, molto simile a quella in cui cadde con Alberto Matano mentre il giornalista e conduttore de La Vita inera in collegamento. Christian De Sica gela Mara Venier: cosa è successo? Christian De Sica, parlando delle sue prime fidanzate, ha raccontato anche di uno dei suoi primi amori. “Ma ti senti ancora con lei?”, ha domandato Mara. “No, ...

