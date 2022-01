E il governo fissa la soglia limite: rianimazioni al 25% poi Pass sul lavoro (Di domenica 2 gennaio 2022) Verso il Cdm del 5. L'occupazione delle terapie intensive decisiva per la possibile stretta. I nodi: indennizzi, esoneri e rischio paralisi negli uffici pubblici. L'ipotesi: quarta dose coi sieri aggiornati Leggi su ilgiornale (Di domenica 2 gennaio 2022) Verso il Cdm del 5. L'occupazione delle terapie intensive decisiva per la possibile stretta. I nodi: indennizzi, esoneri e rischio paralisi negli uffici pubblici. L'ipotesi: quarta dose coi sieri aggiornati

Advertising

PaolaLori66 : @matteorenzi Per te sicuramente! Viaggia Dubai come se piovesse... Per noi umani, molto meno! Te che hai voluto per… - Nico01042014 : RT @robertodp1958: Il governo dei migliori fissa il prezzo 'calmierato' delle ffp2 ad un euro. Ma come? Le avevo pagate 65 cent, pochi gior… - okwlor : RT @robertodp1958: Il governo dei migliori fissa il prezzo 'calmierato' delle ffp2 ad un euro. Ma come? Le avevo pagate 65 cent, pochi gior… - i_pmt : RT @robertodp1958: Il governo dei migliori fissa il prezzo 'calmierato' delle ffp2 ad un euro. Ma come? Le avevo pagate 65 cent, pochi gior… - Ema_Olmi : RT @robertodp1958: Il governo dei migliori fissa il prezzo 'calmierato' delle ffp2 ad un euro. Ma come? Le avevo pagate 65 cent, pochi gior… -