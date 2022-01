E’ fatta, il giocatore lascia il Napoli: i dettagli (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Canada non è mai stato così vicino, per Lorenzo Insigne. La trattativa con il Toronto Fc è giunta alle battute conclusive, nei prossimi giorni alcuni rappresentanti del club saranno in Italia per incontrare l’agente del giocatore e risolvere gli ultimi dettagli relativi ai documenti da firmare. Il contratto sarà di cinque anni con un ingaggio netto da circa 8 milioni di euro a stagione, a cui si aggiungeranno una serie di benefit come auto, casa e voli privati, così da rientrare nelle cifre pattuite inizialmente. Napoli Insigne TorontoL’accordo entrerà in vigore dal prossimo giugno, in modo da permettere a Insigne di concludere l’esperienza col Napoli alla naturale scadenza e senza creare difficoltà a Spalletti e alla squadra. Tuttavia, sarà necessario formalizzare tutto entro l’inizio di marzo, quando si ... Leggi su rompipallone (Di domenica 2 gennaio 2022) Il Canada non è mai stato così vicino, per Lorenzo Insigne. La trattativa con il Toronto Fc è giunta alle battute conclusive, nei prossimi giorni alcuni rappresentanti del club saranno in Italia per incontrare l’agente dele risolvere gli ultimirelativi ai documenti da firmare. Il contratto sarà di cinque anni con un ingaggio netto da circa 8 milioni di euro a stagione, a cui si aggiungeranno una serie di benefit come auto, casa e voli privati, così da rientrare nelle cifre pattuite inizialmente.Insigne TorontoL’accordo entrerà in vigore dal prossimo giugno, in modo da permettere a Insigne di concludere l’esperienza colalla naturale scadenza e senza creare difficoltà a Spalletti e alla squadra. Tuttavia, sarà necessario formalizzare tutto entro l’inizio di marzo, quando si ...

Advertising

gi0de : RT @Anto_vitiello: Secondo #skysport, è fatta per il trasferimento del giocatore olandese Sven #Botman dal #Lille al #Milan sulla base del… - Kokodewa7890 : RT @Anto_vitiello: Secondo #skysport, è fatta per il trasferimento del giocatore olandese Sven #Botman dal #Lille al #Milan sulla base del… - Anto_vitiello : Secondo #skysport, è fatta per il trasferimento del giocatore olandese Sven #Botman dal #Lille al #Milan sulla base… - francescgalleno : @FBiasin Capisco l’orgoglio per dichiarazioni d’amore così importanti ma un giocatore che si comporta così con la s… - Aleforevergain : @GeorgeSpalluto La peggior coppia possibile, fatta solo per permettere a @MattBerrettini di rientrare in forma. Pur… -