"E' diventato grande". Fabrizio Corona e il figlio Carlos in perizoma, la foto da censura | Guarda (Di domenica 2 gennaio 2022) "E' diventato grande", scrive ambiguamente Fabrizio Corona riferendosi al figlio Carlos in un post pubblicato su Instagram. Una foto che sta facendo molto discutere. L'ex paparazzo e il figlio infatti si trovano in una piscina ed entrambi indossano un perizoma che lascia poco spazio all'immaginazione. L'immagine ha scatenato i follower di Corona, che hanno commentato ferocemente il post: "Che vergogna, povero figlio che viene più imbecille del padre", insulta uno. "Ma lo stai facendo diventare un cogli*** come te. Carlos staccati il lontano più possibile è un inaffidabile", commenta un altro. E ancora, si legge: "Ma tu sei davvero squallido e il problema che avete rovinato ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) "E'", scrive ambiguamenteriferendosi alin un post pubblicato su Instagram. Unache sta facendo molto discutere. L'ex paparazzo e ilinfatti si trovano in una piscina ed entrambi indossano unche lascia poco spazio all'immaginazione. L'immagine ha scatenato i follower di, che hanno commentato ferocemente il post: "Che vergogna, poveroche viene più imbecille del padre", insulta uno. "Ma lo stai facendo diventare un cogli*** come te.staccati il lontano più possibile è un inaffidabile", commenta un altro. E ancora, si legge: "Ma tu sei davvero squallido e il problema che avete rovinato ...

Advertising

franco04329368 : RT @ardigiorgio: Da pugliese ho subito tutti i danni del sistema della ditta dalemiana.Renzi,che nacque per rottamarli,fece il più grande e… - Massimi28192994 : RT @ardigiorgio: Da pugliese ho subito tutti i danni del sistema della ditta dalemiana.Renzi,che nacque per rottamarli,fece il più grande e… - Antongiulio2 : RT @ardigiorgio: Da pugliese ho subito tutti i danni del sistema della ditta dalemiana.Renzi,che nacque per rottamarli,fece il più grande e… - iskyfra : @pierpaolopretel Grande Pier,purtroppo questi # molte volte è diventato invivibike x' ci sono ossessionati che non… - Lucia39134555 : RT @ardigiorgio: Da pugliese ho subito tutti i danni del sistema della ditta dalemiana.Renzi,che nacque per rottamarli,fece il più grande e… -