Doppia faccia dell’Italia all’Atp Cup: Sinner vince, Berrettini perde (Di domenica 2 gennaio 2022) Jannik Sinner ha vinto il primo match contro l’Australia all’Atp Cup di Sydney. Nella gara individuale l’altoatesino numero 10 al mondo, ha vinto con Max Purcell 6-1 6-3, in appena 63 minuti, Il 20enne altoatesino si era aggiudicato entrambi i precedenti con l’australiano. Se Sinner sorride in avvio di competizione, Matteo Berrettini deve ritrovarlo ancora in campo. quest’ultimo ha ceduto a De Minaur nel secondo match singolo del torneo, tra Italia e Australia. Matteo Berrettini (foto@Federtennis/Facebook) L’azzurro è stato battuto 6-3 7-6(4), in un’ora e 24 minuti, dal suo avversario. E non è andata bene neanche la seconda partita per Matteo. Nel doppio ha giocato con Bolelli e ancora contro l’Australia padrona di casa, gli azzurri hanno perso con Peers e Saville piegati in due set (6-3 ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 2 gennaio 2022) Jannikha vinto il primo match contro l’AustraliaCup di Sydney. Nella gara individuale l’altoatesino numero 10 al mondo, ha vinto con Max Purcell 6-1 6-3, in appena 63 minuti, Il 20enne altoatesino si era aggiudicato entrambi i precedenti con l’australiano. Sesorride in avvio di competizione, Matteodeve ritrovarlo ancora in campo. quest’ultimo ha ceduto a De Minaur nel secondo match singolo del torneo, tra Italia e Australia. Matteo(foto@Federtennis/Facebook) L’azzurro è stato battuto 6-3 7-6(4), in un’ora e 24 minuti, dal suo avversario. E non è andata bene neanche la seconda partita per Matteo. Nel doppio ha giocato con Bolelli e ancora contro l’Australia padrona di casa, gli azzurri hanno perso con Peers e Saville piegati in due set (6-3 ...

Advertising

kate44101608 : @LilyRose_fire Soleil ieri sera stava dicendo che si è accorda che le fa la doppia faccia (penso per la questione s… - CiaoGrosso : RT @Densepistrophei: @sbonaccini @christianvega_ Abbiamo già accettato mesi fa. Capisco i cavilli burocratici, ma crediamo ancora nell'onor… - king_del_trash : Soleil che ha già sgamato la doppia faccia di Jessica pur avendola aiutata molto in questi giorni. Speriamo la nomini lunedì #GFvip - Rosab65235195 : @86_biancaneve Non è cambiato nulla e sempre stata una persona falsa e ha una malignità doppia faccia - AsiaOldin : RT @mel_cri: Ma vogliamo parlare della doppia faccia di #Jessica ? Prima pappa e ciccia con #soleil poi sparla di lei con #miriana. #gfvip -