"Dopo tanti funerali...". Vaccini e Covid? Clamoroso in chiesa, prete umiliato: Pavia, i fedeli se ne vanno a messa in corso (Di domenica 2 gennaio 2022) L'omelia di don Tarcisio Colombo non piace ai fedeli della sua parrocchia a Casorate Primo, paesino in provincia di Pavia a pochi chilometri da Milano. E così i fedeli hanno pensato bene di lasciare la messa, celebrata il 31 di dicembre. Il caso, raccontato dal quotidiano locale La Provincia pavese, è diventato ben presto di dominio pubblico e argomento di polemica nazionale. Perché dall'altare della parrocchia di San Vittore Martire, il sacerdote ha paralo di Vaccini e Covid, criticando le misure del governo. Una omelia in odor "no vax", si direbbe, anche se il diretto contestato si difende respingendo questa etichetta, decisamente scomoda da diversi mesi a questa parte. "Ha celebrato tanti funerali per vittime di Covid, come può dire ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) L'omelia di don Tarcisio Colombo non piace aidella sua parrocchia a Casorate Primo, paesino in provincia dia pochi chilometri da Milano. E così ihanno pensato bene di lasciare la, celebrata il 31 di dicembre. Il caso, raccontato dal quotidiano locale La Provincia pavese, è diventato ben presto di dominio pubblico e argomento di polemica nazionale. Perché dall'altare della parrocchia di San Vittore Martire, il sacerdote ha paralo di, criticando le misure del governo. Una omelia in odor "no vax", si direbbe, anche se il diretto contestato si difende respingendo questa etichetta, decisamente scomoda da diversi mesi a questa parte. "Ha celebratoper vittime di, come può dire ...

