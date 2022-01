DOMENICA IN: MARA VENIER INAUGURA CON TANTI VIP IL 2022 DEL TALK PIÙ SEGUITO DELLA TV (Di domenica 2 gennaio 2022) MARA VENIER apre il 2022 di DOMENICA In con una puntata ricca di ospiti, interviste, emozioni e risate. DOMENICA 2 gennaio, in diretta dalle 14 alle 17.10 su Rai1 dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, sedicesima puntata stagionale del TALK più famoso DELLA tv italiana. TANTI gli ospiti in studio per la prima puntata del nuovo anno: Massimo Ranieri, tra i 25 big DELLA prossima edizione del Festival di Sanremo, si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a presentare il suo libro autobiografico ‘Tutti i sogni ancora in volo’. Orietta Berti canterà ‘Amazzonia’, dedicato ai bambini, e presenterà il nuovo singolo ‘Luna piena’ che nasce dalla collaborazione artistica con il rapper Hell Raton. La cantante festeggerà a ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 2 gennaio 2022)apre ildiIn con una puntata ricca di ospiti, interviste, emozioni e risate.2 gennaio, in diretta dalle 14 alle 17.10 su Rai1 dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, sedicesima puntata stagionale delpiù famosotv italiana.gli ospiti in studio per la prima puntata del nuovo anno: Massimo Ranieri, tra i 25 bigprossima edizione del Festival di Sanremo, si racconterà tra carriera e vita privata, oltre a presentare il suo libro autobiografico ‘Tutti i sogni ancora in volo’. Orietta Berti canterà ‘Amazzonia’, dedicato ai bambini, e presenterà il nuovo singolo ‘Luna piena’ che nasce dalla collaborazione artistica con il rapper Hell Raton. La cantante festeggerà a ...

