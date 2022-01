Advertising

MediasetTgcom24 : Bologna, un divano gettato nel bidone dell'umido: indignazione del sindaco #divano - Divino_2 : RT @MediasetTgcom24: Bologna, un divano gettato nel bidone dell'umido: indignazione del sindaco #divano - Alexx_Alma : Al rientro a casa stessa reazione proprio!! Io sdraiata sul divano a guardare un film...lui va in palestra!! (...se… - Uomodellastrad1 : RT @Gazzettino: Divano nel bidone dell'umido, tutta la rabbia del sindaco nella foto su Facebook: «Questa non è una buona partenza» https:/… - leggoit : Divano nel cassonetto dell'umido, la foto choc postata dal sindaco di #Bologna -

Ultime Notizie dalla rete : Divano nel

'Sono uscito di casa, in via della Barca, ed ecco cosa ho fotografatobidone dell'organico. Non è u n'installazione artistica e nemmeno uno scherzo di cattivo gusto. A mettere undentro un ...'Questa non è una buona partenza - scrive il sindaco su Facebook pubblicando la foto del- Sono uscito di casa, in via della Barca, ed ecco cosa ho fotografatobidone dell'organico. Non è ...«Questa non è una buona partenza» scrive su Facebbok il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, commentando lo scempio a cui ha assistito: un divano gettato nel ...La foto, scattata proprio sotto casa alla Barca, pubblicata su Facebook: "Gesto molto stupido, non è una buona partenza" ...