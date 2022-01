Disney+ gennaio 2022: le novità in catalogo tra film e serie tv (Di domenica 2 gennaio 2022) Su Disney+ gennaio 2022 è un mese ricco di novità in catalogo: tra le nuove uscite di questo mese segnaliamo il film Jojo Rabbit, premio Oscar 2020 per la sceneggiatura non originale, e le tre stagioni di Mayans M.C, lo spin-off di Sons of Anarchy. gennaio 2022 è un mese ricco di novità in catalogo per la piattaforma streaming Disney+: da Eternals, la ventiseiesima pellicola del Marvel Cinematic Universe alla seconda stagione de Il mondo secondo Jeff Goldblum al film Antlers - Spirito insaziabile, prodotto da Guillermo del Toro e diretto da Scott Cooper. serie Tv Big Sky - stagione 2 - disponibile dal 5 gennaio Station 19 - stagione 5 - disponibile dal ... Leggi su movieplayer (Di domenica 2 gennaio 2022) Suè un mese ricco diin: tra le nuove uscite di questo mese segnaliamo ilJojo Rabbit, premio Oscar 2020 per la sceneggiatura non originale, e le tre stagioni di Mayans M.C, lo spin-off di Sons of Anarchy.è un mese ricco diinper la piattaforma streaming: da Eternals, la ventiseiesima pellicola del Marvel Cinematic Universe alla seconda stagione de Il mondo secondo Jeff Goldblum alAntlers - Spirito insaziabile, prodotto da Guillermo del Toro e diretto da Scott Cooper.Tv Big Sky - stagione 2 - disponibile dal 5Station 19 - stagione 5 - disponibile dal ...

