Delia Duran | salta il suo ingresso al GF Vip 6?

Advertising

361_magazine : Alex Belli e il video con i momenti più belli al Grande Fratello Vip con la sua amica speciale Soleil Sorge. Intant… - antonellaD_E : Bèh che dire, il 2022 inizia già con una gioia! L'entrata rimandata o cancellata !?! #gfvip #gfvip6 - zazoomblog : Alex Belli ripensa a Soleil e fa uno spoiler su Delia Duran al GF Vip - #Belli #ripensa #Soleil #spoiler… - infoitcultura : Alex Belli ripensa a Soleil e fa uno spoiler su Delia Duran - rominamichael26 : RT @MichaelRomina26: Alla fine l'ingresso di Delia Duran salterà perché ovviamente doveva stare in quarantena e invece era a festeggiare il… -

Ultime Notizie dalla rete : Delia Duran

Diverse testate nei giorni scorsi hanno annunciato l'arrivo dial GF Vip come concorrente. Deianira Marzano ha poi parlato di un rinvio a causa della presunta positività al Covid della ...News riguardanti il Grande Fratello Vip 6 . Nelle scorse ore è trapelato che, data per sicura in qualità di nuova concorrente dal 3 gennaio 2022, non entrerà in gioco il prossimo lunedì. Dunque, per ora, la modella venezuelana rimane ferma ai box. A rivelarlo ...Alex Belli e il video con i momenti più belli al Grande Fratello Vip con la sua amica speciale Soleil Sorge. Intanto Belli fa anche uno spoiler ...Potrebbe saltare l'ingresso di Delia Duran al Grande Fratello Vip 6. Andiamo a vedere perché la moglie di Alex Belli non dovrebbe entrare.