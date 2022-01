Debutto amaro in Atp Cup per l'Italia, l'Australia vince 2-1 (Di domenica 2 gennaio 2022) SYDNEY (Australia) (ITALPRESS) – Inizia con una sconfitta il cammino dell'Italia nell'Atp Cup di Sydney. Dopo il Debutto vincente di Jannik Sinner, 6-1, 6-3 a Max Purcell – numero 176 Atp, schierato all'ultimo momento al posto di James Duckworth – e il ko di Matteo Berrettini nella sfida tra rispettivi numeri uno con Alex De Minaur (6-3, 7-6 in 1h24?), il doppio decisivo è andato ai padroni di casa. Alla Ken Rosewall Arena, nel match valido per il gruppo B, Berrettini e Simone Bolelli sono stati battuti 6-3, 7-5 in un'ora e 23 minuti da John Peers e Luke Saville. Gli Azzurri affronteranno il 4 gennaio la Francia, che ha preso il posto dell'Austria dopo i forfait di Thiem e Novak, sconfitta al Debutto per 2-1 dalla Russia campione in carica.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) SYDNEY () (ITALPRESS) – Inizia con una sconfitta il cammino dell'nell'Atp Cup di Sydney. Dopo ilnte di Jannik Sinner, 6-1, 6-3 a Max Purcell – numero 176 Atp, schierato all'ultimo momento al posto di James Duckworth – e il ko di Matteo Berrettini nella sfida tra rispettivi numeri uno con Alex De Minaur (6-3, 7-6 in 1h24?), il doppio decisivo è andato ai padroni di casa. Alla Ken Rosewall Arena, nel match valido per il gruppo B, Berrettini e Simone Bolelli sono stati battuti 6-3, 7-5 in un'ora e 23 minuti da John Peers e Luke Saville. Gli Azzurri affronteranno il 4 gennaio la Francia, che ha preso il posto dell'Austria dopo i forfait di Thiem e Novak, sconfitta alper 2-1 dalla Russia campione in carica.(ITALPRESS).

