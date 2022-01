Davide Paitoni, l’ultima telefonata dopo aver ucciso il figlio: «Non aprite quell’armadio» (Di domenica 2 gennaio 2022) Davide Paitoni (non Paitone come emerso in un primo momento), ha lasciato un biglietto sul corpo senza vita del figlio Daniele, 7 anni, confessando il brutale delitto avvenuto in provincia di Varese. Poi ha avvisato con un messaggio vocale suo padre, dicendogli di aver fatto del male a suo figlio e di non aprire l’armadio della sua camera da letto, dove ha nascosto il corpo del bambino ucciso con un fendente alla gola. Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura di Varese in presenza di gravissimi indizi nei confronti dell’uomo, bloccato dai carabinieri dopo un inseguimento in auto durante il quale Paitoni ha tentato di speronare i militari. In macchina aveva coltello e cocaina. Davide Paitoni, 40 anni, ha ... Leggi su blog.libero (Di domenica 2 gennaio 2022)(non Paitone come emerso in un primo momento), ha lasciato un biglietto sul corpo senza vita delDaniele, 7 anni, confessando il brutale delitto avvenuto in provincia di Varese. Poi ha avvisato con un messaggio vocale suo padre, dicendogli difatto del male a suoe di non aprire l’armadio della sua camera da letto, dove ha nascosto il corpo del bambinocon un fendente alla gola. Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla Procura di Varese in presenza di gravissimi indizi nei confronti dell’uomo, bloccato dai carabinieriun inseguimento in auto durante il qualeha tentato di speronare i militari. In macchina aveva coltello e cocaina., 40 anni, ha ...

