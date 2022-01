Danilo Petrucci, buona la prima in Dakar: “Molto contento del risultato” (Di domenica 2 gennaio 2022) Un buon tredicesimo posto all’esordio assoluto in Dakar. Il 2022 parte all’insegna della grande avventura per Danilo Petrucci che, in sella alla sua KTM, ha affrontato la tappa uno della competizione dedicata, ovviamente, alle due ruote. La sua moto ha ben risposto, meno la sua caviglia che ha certamente influito sulla sua performance. Correndo sul dolore, però, il pilota italiano si è reso protagonista di un buon tredicesimo posto. Un inizio estremamente positivo. Danilo Petrucci: “Ho navigato bene…” Ecco le parole di Petrux a fine prima tappa. Il corridore italiano si è divertito posizionandosi al tredicesimo gradino della classifica generale. Niente male per la primissima volta in questa competizione così complicata, illeggibile e dura da disputare: “Sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) Un buon tredicesimo posto all’esordio assoluto in. Il 2022 parte all’insegna della grande avventura perche, in sella alla sua KTM, ha affrontato la tappa uno della competizione dedicata, ovviamente, alle due ruote. La sua moto ha ben risposto, meno la sua caviglia che ha certamente influito sulla sua performance. Correndo sul dolore, però, il pilota italiano si è reso protagonista di un buon tredicesimo posto. Un inizio estremamente positivo.: “Ho navigato bene…” Ecco le parole di Petrux a finetappa. Il corridore italiano si è divertito posizionandosi al tredicesimo gradino della classifica generale. Niente male per la primissima volta in questa competizione così complicata, illeggibile e dura da disputare: “Sono ...

