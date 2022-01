Dalla Bassa agli Usa | Fappani recordman di incassi nelle gare di monta all’americana

Leggi su bergamonews

(Di domenica 2 gennaio 2022) Antegnate. Il cowboy bergamasco Andreaha sfondato quota 7 milioni di dollari di montepremi incassatidi reining, il dressage della. Letteralmente significa “lavorare di redini” ed è la base di tutte le discipline western elevata ai massimi livelli, in cui si ricerca la perfetta sintonia tra cavallo e cavaliere. Partito giovanissimo da Antegnate, il 44enne nel giro di vent’anni ha guadagnato più di 6 milioni di euro solamente partecipando alle competizioni, molto in voga negli States. Un vero e proprio record, raggiunto lo scorso novembre in Oklahoma:negli Usa è una star, tanto da metritarsi perfino una citazione in Yellowstone, una delle serie western moderne più amate damericani, nella quale recita anche Kevin ...