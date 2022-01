D' Alema verso il ritorno nel Pd ' guarito' Letta replica | nessuna malattia | solo passione

(Di domenica 2 gennaio 2022) Botta e risposta di Capodanno tra Massimo D'ed Enrico. Durante il brindisi di fine anno via zoom, l'ex - premier ed ex - segretario del Pd aveva espresso apprezzamento per le Agorà ...

fattoquotidiano : Pd, la “ditta” verso il ritorno. D’Alema: “Il partito è guarito dalla malattia del renzismo”. Poi critica le ambizi… - IesuAnna : RT @FlavioRenzo49: Sei tu D'Alema che non sei mai guarito dal comunismo. l'invidia verso Renzi rivela solo la tua pochezza. - APedinotti : RT @mariolavia: L'annuncio di D'Alema dello scioglimento di Art.1 nel Pd certifica il fallimento dell'operazione di Bersani,Speranza e lo s… - Patrizi15387990 : @EnricoLetta @pdnetwork Andate di nuovo verso l’estremismo di sinistra con D’Alema. È vecchio. Rispetto gli anziani… - 57_mimmo : RT @mariolavia: L'annuncio di D'Alema dello scioglimento di Art.1 nel Pd certifica il fallimento dell'operazione di Bersani,Speranza e lo s… -

- Botta e risposta di Capodanno tra Massimo D'ed Enrico Letta. Durante il brindisi di fine anno via zoom, l'ex - premier ed ex - segretario del Pd aveva espresso apprezzamento per le Agorà ...'Caro D', la malattia del Pd è stata causata dalla difesa ad oltranza della 'ditta', anche quando sarebbe stato più saggio andare in mare aperto', dice il senatore dem Dario Stefàno , presidente ...Massimo D’Alema sarebbe pronto a sciogliere Articolo 1 e far rientrare la componente che si era staccata nel 2017 nel Partito democratico ...Di una persona, di un gruppo dirigente, di una stagione e di una comunità non direi mai malattia”, ha scritto l’attuale deputato dem. Duro anche il presidente di Iv, Ettore Rosato: “D’Alema annuncia c ...