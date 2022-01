D'Alema pensa al rientro nel Pd 'guarito da renzismo'. Irritazione fra idem. Letta: da noi solo passione e impegno (Di domenica 2 gennaio 2022) Botta e risposta di Capodanno tra Massimo D'Alema ed Enrico Letta. Durante il brindisi di fine anno via zoom, l'ex - premier ed ex - segretario del Pd aveva espresso apprezzamento per le Agorà ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 2 gennaio 2022) Botta e risposta di Capodanno tra Massimo D'ed Enrico. Durante il brindisi di fine anno via zoom, l'ex - premier ed ex - segretario del Pd aveva espresso apprezzamento per le Agorà ...

Advertising

Mauro7975 : @alessioviola Scusate ma D’Alema è ancora in attesa di una poltrona che si fa sentire non gli è bastato il passato… - Namast70961553 : RT @mpiacenonaver1: (E' ossessionato da D'Alema... Gli ha preso malissimo sta cosa)... Che poi che te frega a te de quello che fa la sinist… - MariMa99473486 : Chissà che ne pensa Damilano dell'Espresso, che era stato ribattezzato come 'stupido' e 'pappagallo' da D'Alema in… - robertoluciani6 : RT @mpiacenonaver1: (E' ossessionato da D'Alema... Gli ha preso malissimo sta cosa)... Che poi che te frega a te de quello che fa la sinist… - spighissimo : RT @mpiacenonaver1: (E' ossessionato da D'Alema... Gli ha preso malissimo sta cosa)... Che poi che te frega a te de quello che fa la sinist… -