Dakar | super Al - Attiyah Sainz Sr stupisce con l' Audi elettrica

Advertising

infoitsport : Dakar 2022. Picco e Fantic. Route Super 66 [VIDEO] - infoitsport : Dakar 2022, Al Attiyah: 'Pronti ad attaccare con il super Hilux T1+' - telodogratis : Il super treno regionale che dovrebbe eliminare i mega ingorghi di Dakar -

Ultime Notizie dalla rete : Dakar super

Ha avuto qualche difficoltà il campione in carica, 'Monsieur' Stephane Peterhansel , che ha concluso al 14esimo posto in ritardo di 1'12". Fra le moto si impone l'australiano Daniel Sanders ...... Atp Cup a Sydney 2 - 14 - Rallyin Arabia Saudita 4 - 6 - Sci: cdm uomini e donne a Zagabria ... 12 - 13 - Rugby: 6 Nazioni (Italia - Inghilterra il 13) 13 - Football americano:Bowl 15 - 16 ...La Dakar 2022 comincia sotto il segno di Nasser al-Attiyah. È il pilota qatariota, con la Toyota, ad aggiudicarsi il prologo, 19 km di speciale fra Gedda e Hail, precedendo di 12 secondi Carlos Sainz ...Tra questi, 206 concorrenti sono alla loro prima partecipazione alla Dakar, mentre 121 piloti o co-piloti partono con lo status di 'Legend' che si acquisisce dopo la decima partenza. Per quanto riguar ...