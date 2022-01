Dad solo per non vaccinati, obbligo per chi lavora: le ipotesi sul tavolo (e cosa cambia in zona gialla) (Di domenica 2 gennaio 2022) Il 3 gennaio diventano 11 le regioni italiane in zona gialla mentre il 5 gennaio si deciderà per l'obbligo vaccinale ai lavoratori. Sul tavolo l'ipotesi Dad solo per i non vaccinati Leggi su vanityfair (Di domenica 2 gennaio 2022) Il 3 gennaio diventano 11 le regioni italiane inmentre il 5 gennaio si deciderà per l'vaccinale aitori. Sull'Dadper i non

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, verso nuove norme per la scuola: in Dad solo i non vaccinati, per gli altri autosorveglianza #Covid… - Agenzia_Ansa : Nuove norme su Dad e quarantena potrebbero essere in arrivo tra i banchi, in vista della ripresa dell'anno scolasti… - repubblica : Il piano per salvare la scuola in presenza: 'Con due casi solo i non vaccinati in Dad' - st_75 : RT @DavPoggi: I Nuovi ebrei … il ghetto Italia … Dad e test solo per i non vaccinati: è apartheid anche per i bimbi. Che orrore! https://t.… - LuigiF97101292 : RT @LaVeritaWeb: Le Regioni chiedono tampone e lezioni online con due positività in classe solo per gli alunni da 5 anni in su senza profil… -