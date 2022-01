Da Facebook al Metaverso | benvenuti sul pianeta dei replicanti

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 2 gennaio 2022) Da qualche settimana sentiamo parlare di, il tentativo didi operare una nuova rivoluzione concettuale che sarà, a detta di molti, il futuro modo di intendere l’integrazione tra vita online e offline. Questo avverrà in una modalità talmente massiccia che qualcuno parla già di un futuro sostanzialmente «on-life» per l’Occidente. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di dicembre 2021 Che cos’è il? Ma di cosa si tratta esattamente? Cosa è e che cosa sta per diventare questo? Partiamo col dire cosa non è. Non è, come molti affermano, «un tentativo di rifarsi l’immagine compromessa dai recenti scandali che hanno colpito». Per migliorare la propria immagine si fa una campagna marketing, ci si mostra attenti alle tematiche gretine o ...