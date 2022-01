Da domani 2 italiani su 3 in zona gialla: con il Green Pass si va ovunque per i non vaccinati niente piste da sci, cinema e bar. Ecco cosa cambia (Di domenica 2 gennaio 2022) Undici Regioni cambiano colore: Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia si vanno ad aggiungere a Liguria, Marche, Veneto, Calabria, Friuli Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e Bolzano Leggi su lastampa (Di domenica 2 gennaio 2022) Undici Regionino colore: Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia si vanno ad aggiungere a Liguria, Marche, Veneto, Calabria, Friuli Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e Bolzano

Advertising

LaStampa : Da domani 2 italiani su 3 in zona gialla: con il Green Pass si va ovunque per i non vaccinati niente piste da sci,… - ottopagine : Covid, Coldiretti: 'Da domani 2 italiani su 3 in zona gialla' - infoitinterno : Da domani 2 italiani su 3 in zona gialla: con il Green Pass si va ovunque per i non vaccinati niente piste da sci,… - il_piccolo : Due italiani su tre domani in zona gialla (11 regioni). Per chi ha il Super green pass non cambia (quasi) nulla, ec… - melancoliee : Un piantino per noi poveri italiani che viviamo all’estero dove l’epifania non viene festeggiata e che quindi doman… -