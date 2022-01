Advertising

zazoomblog : Cuneo cade deltaplano: muore pilota 70enne - #Cuneo #deltaplano: #muore #pilota - telodogratis : Cuneo, cade deltaplano: muore pilota 70enne - italiaserait : Cuneo, cade deltaplano: muore pilota 70enne - fisco24_info : Cuneo, cade deltaplano: muore pilota 70enne: Si è schiantato sulle montagne del Mondolè - Adnkronos : #Cuneo, precipita deltaplano: muore il pilota. #ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : Cuneo cade

Il 17 gennaio a Imperia un bambino di quasi due annidal terrazzo al secondo piano in via ... Gree, in provincia di. Lutto cittadino a Pigna per i funerali. Il 3 e 4 elezioni amministrative ...Il personale sanitario intervenuto confermava la gravità dell'infortunio e trasportava immediatamente il giovane presso l'Ospedale Santa Croce di, dove veniva sottoposto ad intervento ...Un deltaplano è caduto sulla cima Malanotte a Frabosa Sottana, nel Cuneese: morto l'uomo che lo conduceva. Sul posto sono intervenuti 118 e vigili del fuoco ...E' di una vittima il bilancio dell'incidente, verificatosi oggi a Frabosa Sottana, sulle montagne del Mondolè nel cuneese, dove un deltaplano è precipitato poco dopo il decollo. A perdere la vita un s ...