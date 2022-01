Cuba: un referendum potrebbe legalizzare il matrimonio e l'adozione per le coppie same sex (Di domenica 2 gennaio 2022) Dovrebbe essere indetto a breve un referendum confermativo sulla legge, ma già la sua introduzione la dice lunga sui passi avanti fatti: il Parlamento di Cuba ha approvato il nuovo 'Codice di famiglia'... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 2 gennaio 2022) Dovrebbe essere indetto a breve unconfermativo sulla legge, ma già la sua introduzione la dice lunga sui passi avanti fatti: il Parlamento diha approvato il nuovo 'Codice di famiglia'...

Advertising

CiniLetizia : Cuba: un referendum potrebbe legalizzare il matrimonio e l'adozione per le coppie same sex - Luce_news : Cuba: un referendum potrebbe legalizzare il matrimonio e l’adozione per le coppie same sex - Petiella : RT @enricocolosimo: Sul serio pensavate che Draghi risollevasse in 3 mesi un Paese che 3 anni fa si affidò ai 5S alla Lega,che rifiutò la… - mariomariov1 : RT @enricocolosimo: Sul serio pensavate che Draghi risollevasse in 3 mesi un Paese che 3 anni fa si affidò ai 5S alla Lega,che rifiutò la… - ToninoCogoni : RT @enricocolosimo: Sul serio pensavate che Draghi risollevasse in 3 mesi un Paese che 3 anni fa si affidò ai 5S alla Lega,che rifiutò la… -