Cristina MLS Italia | “Insigne-Toronto | c’è scetticismo Arriva a gennaio solo se rescinde Stipendio? Facciamo chiarezza”

(Di domenica 2 gennaio 2022) Lorenzoal, oramai ci siamo. I managerno inper chiudere:faraonico e benefit, ma c’è polemica in MLS. Max, fondatore di mls.com risponde alla domande della redazione di Napolipiu, per cercare di faresulle cifre del passaggio dial. Sembra oramai fatta peral, cosa si dice negli Usa di questa operazione? C’è entusiasmo? “Più che entusiasmo c’è dibattito tra i media canadesi e statunitensi. Ovviamente la portata della notizia dell’eventuale ingaggio di un giocatore ancora protagonista in Europa sta avendo successo, ma c’è anche chi inizia ad essere scettico su questo tipo di operazioni a ...