Cremona, "A morte chi ha il vaccino": il brindisi di Capodanno dei No vax | VIDEO (Di domenica 2 gennaio 2022) Il conto alla rovescia, gli abbracci, i sorrisi, i bicchieri per brindare al nuovo anno e poi il coro "Libertà, libertà, libertà". Il VIDEO, poi rimosso, mostra i festeggiamenti di Capodanno del Comitato Fortitudo di Cremona. A un certo punto si sente una voce fuori campo che dice: "A morte chi c'ha il vaccino! Bruciamo le galere", e in chiusura del filmato: "La guerra non è finita, libertà!". Il brindisi, a cui hanno partecipato esponenti no vax, ha suscitato diverse polemiche e reazioni di condanna. Il Comitato, in risposta, ha pubblicato su Facebook una nota in cui ha spiegato: "Nel corso della serata dell'ultimo dell'anno abbiamo pubblicato un VIDEO celebrativo che aveva lo scopo di festeggiare un anno di lotta e di controinformazione che ha impegnato ...

