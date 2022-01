Covid, verso il super green pass al lavoro: 2,5 milioni ancora non vaccinati. Da domani metà Italia in giallo (Di domenica 2 gennaio 2022) Attesa l’estensione del certificato a tutti i lavoratori. Tra i nodi indennizzi e fragil. Anche a scuola ipotesi autosorveglianza per i vaccinati e Dad per gli altri Leggi su ilsole24ore (Di domenica 2 gennaio 2022) Attesa l’estensione del certificato a tutti i lavoratori. Tra i nodi indennizzi e fragil. Anche a scuola ipotesi autosorveglianza per ie Dad per gli altri

Advertising

Corriere : Si va verso l'obbligo di vaccino per tutti i lavoratori. Un milione di italiani a casa con il Covid - MediasetTgcom24 : Covid, Sileri: 'Andiamo verso i 100mila contagi al giorno' #covid - rtl1025 : ??? 'Faccio appello al #Governo, in vista delle decisioni che prenderà domani, affinché vada verso quello che per il… - Giordan48430646 : RT @tempoweb: La #varianteOmicron fa meno paura, mezza Europa verso la libertà #covid #2gennaio #iltempoquotidiano - nevrotica9 : RT @antonio_bordin: Ecco da dove partono tutte le idiozie sanitarie del governo: lo sanno anche i paracarri che se il virus circola si va v… -