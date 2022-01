Covid, un milione di positivi. Da lunedì mezza Italia in zona gialla (Di domenica 2 gennaio 2022) La pandemia corre veloce in Italia. Superato il milione di persone attualmente positive al Covid, e continua a crescere la pressione sugli ospedali. Il primo bollettino del 2022 registra 141.262 nuovi contagiati in 24 ore, con un tasso di positività al 13%. Ad oggi il tasso di occupazione delle terapie intensive è del 12,9% (con 10 regioni oltre il 10%) e quello delle aree mediche al 17,1%. Da domani, 3 gennaio 2022, mezza Italia sarà in zona gialla: Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia si aggiungono alla lista delle regioni in giallo, ovvero Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Veneto e le province autonome di Bolzano e Trento. Un passaggio che, con l’obbligo della mascherina all’aperto disposto dall’ultimo decreto, non cambierà ... Leggi su tpi (Di domenica 2 gennaio 2022) La pandemia corre veloce in. Superato ildi persone attualmente positive al, e continua a crescere la pressione sugli ospedali. Il primo bollettino del 2022 registra 141.262 nuovi contagiati in 24 ore, con un tasso dità al 13%. Ad oggi il tasso di occupazione delle terapie intensive è del 12,9% (con 10 regioni oltre il 10%) e quello delle aree mediche al 17,1%. Da domani, 3 gennaio 2022,sarà in: Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia si aggiungono alla lista delle regioni in giallo, ovvero Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Veneto e le province autonome di Bolzano e Trento. Un passaggio che, con l’obbligo della mascherina all’aperto disposto dall’ultimo decreto, non cambierà ...

