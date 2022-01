Covid, tragedia a Forlì: muore a 38 anni. Cura "fai da te" letale, come aveva cercato di curarsi (Di domenica 2 gennaio 2022) Un uomo di 38 anni di Forlì, non vaccinato, aveva preso il Covid e aveva tentato una Cura "fai da te" in casa prima di arrivare poi in ospedale in condizioni ormai gravi ed è morto il primo dell'anno al Bufalini di Cesena. È quanto riporta in un articolo il Resto del Carino nonostante sulla vicenda la Ausl mantenga il più stretto riserbo, confermando soltanto che la vittima non si era mai vaccinato. L'uomo, a quanto appreso, avrebbe contratto il coronavirus nello scorso mese di novembre, prendendo la fatale decisione di non rivolgersi subito alle strutture sanitarie, ma di provvedere con terapie casalinghe, fai da te, nella speranza di guarire presto. La sua situazione clinica però sarebbe andata piano piano peggiorando, fino a costringere il 38enne a presentarsi, ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Un uomo di 38di, non vaccinato,preso iltentato una"fai da te" in casa prima di arrivare poi in ospedale in condizioni ormai gravi ed è morto il primo dell'anno al Bufalini di Cesena. È quanto riporta in un articolo il Resto del Carino nonostante sulla vicenda la Ausl mantenga il più stretto riserbo, confermando soltanto che la vittima non si era mai vaccinato. L'uomo, a quanto appreso, avrebbe contratto il coronavirus nello scorso mese di novembre, prendendo la fatale decisione di non rivolgersi subito alle strutture sanitarie, ma di provvedere con terapie casalinghe, fai da te, nella speranza di guarire presto. La sua situazione clinica però sarebbe andata piano piano peggiorando, fino a costringere il 38enne a presentarsi, ai ...

Advertising

GiuseppeCerra : RT @Libero_official: Tragedia ad #Avellino: 29enne muore nel sonno, era in attesa della terza dose di #vaccino. Dopo il decesso, il #tampon… - Bat_61 : @AugustoAgoGalli @loredanamac Che sia stata una tragedia concordo così come concordo sul fatto che un nuovo virus c… - pernologos84 : @missdistalg @LucioMM1 Infatti io non sopporto il TG quando dicono 'finché ci sarà anche un singolo morto di Covid… - baratto_m : RT @Tag43_ita: Anche a Lodi, dove tutto è cominciato, Omicron sta colpendo senza nessun rispetto per la tragedia originale. Eppure a ogni C… - franco_sala : RT @Tag43_ita: Anche a Lodi, dove tutto è cominciato, Omicron sta colpendo senza nessun rispetto per la tragedia originale. Eppure a ogni C… -