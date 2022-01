Covid Toscana oggi, bollettino 2 gennaio: 6367 nuovi casi, crollo dei tamponi (Di domenica 2 gennaio 2022) Firenze, 2 gennaio 2021 - Sono 6367 i casi di coronavirus registrati in Toscana tra sabato 1 e domenica 2 gennaio e resi noti nella mattina di domenica. Dopo la corsa al tampone per essere più sicuri ... Leggi su lanazione (Di domenica 2 gennaio 2022) Firenze, 22021 - Sonodi coronavirus registrati intra sabato 1 e domenica 2e resi noti nella mattina di domenica. Dopo la corsa al tampone per essere più sicuri ...

Advertising

GiovaQuez : Anche in Toscana, Piemonte, Umbria, Abruzzo e Lombardia il test antigenico rapido positivo non dovrà più essere con… - rtl1025 : ??? 'Faccio appello al #Governo, in vista delle decisioni che prenderà domani, affinché vada verso quello che per il… - EugenioBerto70 : Covid: Toscana, 14.994 nuovi casi nelle 24 ore - GazzettinoL : SOMMARIO NOTIZIE DEL GIORNO 1 Gennaio 2022 Covid oggi Italia, 141.262 contagi e 111 morti - MGrecoMD : @mvetto @MentoreSiesto Non rovinarteli per lui,è uno psichiatra libero professionista che ha uno studio in Toscana… -