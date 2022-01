Covid, rivelazione choc negli Usa: “Allarme esagerato per indurre i genitori a vaccinare i bimbi” (Di domenica 2 gennaio 2022) Che l’Allarme sul Covid dei bambini fosse sospetto, almeno nella tempistica (i minori, prima sostanzialmente risparmiati dal virus, ne sono diventati le vittime predilette giusto quando è diventato disponibile il vaccino), ce ne eravamo resi conto. Forse, però, non ci aspettavamo che cadessero così presto i veli sulle “nobili bugie” raccontate da esperti e politici per spingerci a obbedire ai mantra pandemici. In questi giorni, ad esempio, tante facce fresche, che per un anno ci avevano assicurato che con le iniezioni saremmo usciti dall’incubo, senza battere ciglio, stanno cambiando versione: “Eh, ma noi non abbiamo mai detto che il vaccino proteggeva dal contagio; la scienza non è infallibile; lo stato delle conoscenze, quando parlavamo, era un altro; la situazione evolve, ci sono le varianti…”. Eccetera eccetera: i cervelloni, protagonisti del ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 2 gennaio 2022) Che l’suldei bambini fosse sospetto, almeno nella tempistica (i minori, prima sostanzialmente risparmiati dal virus, ne sono diventati le vittime predilette giusto quando è diventato disponibile il vaccino), ce ne eravamo resi conto. Forse, però, non ci aspettavamo che cadessero così presto i veli sulle “nobili bugie” raccontate da esperti e politici per spingerci a obbedire ai mantra pandemici. In questi giorni, ad esempio, tante facce fresche, che per un anno ci avevano assicurato che con le iniezioni saremmo usciti dall’incubo, senza battere ciglio, stanno cambiando versione: “Eh, ma noi non abbiamo mai detto che il vaccino proteggeva dal contagio; la scienza non è infallibile; lo stato delle conoscenze, quando parlavamo, era un altro; la situazione evolve, ci sono le varianti…”. Eccetera eccetera: i cervelloni, protagonisti del ...

