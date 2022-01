Covid, ricoveri in costante aumento al “San Pio”: il bollettino dell’ospedale (Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nessun paziente dimesso e nessun decesso nelle ultime 24 ore all’ospedale “San Pio” di Benevento, dove continuano ad aumentare i ricoveri a causa del Covid-19. Sono ben 66 i pazienti che si trovano presso il nosocomio cittadino: 27 sanniti e 39 residenti in altre province. Uno solo il posto occupato in terapia intensiva, mentre dieci persone si trovano presso il reparto di pneumologia/sub intensiva, ventuno presso malattie infettive, trenta presso medicina interna e quattro presso l’area isolamento Covid dedicata al pronto soccorso. Questo il quadro completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nessun paziente dimesso e nessun decesso nelle ultime 24 ore all’ospedale “San Pio” di Benevento, dove continuano ad aumentare ia causa del-19. Sono ben 66 i pazienti che si trovano presso il nosocomio cittadino: 27 sanniti e 39 residenti in altre province. Uno solo il posto occupato in terapia intensiva, mentre dieci persone si trovano presso il reparto di pneumologia/sub intensiva, ventuno presso malattie infettive, trenta presso medicina interna e quattro presso l’area isolamentodedicata al pronto soccorso. Questo il quadro completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

