Covid, pochi tamponi e meno casi in Italia. Cosa accade in Gran Bretagna, Germania, Francia (Di domenica 2 gennaio 2022) Covid, nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 61.046 casi e 133 morti, rispetto ai 141.262 contagi e 111 decessi del giorno precedente. Ma il numero dei tamponi effettuati è stato molto più basso: 278.654, un quarto di quelli del giorno precedente, pari a 1.130.936. Ciò ha fatto schizzare il tasso di positività al 21,9%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in tutto 1.319. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.756, 491 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 1.070.537. “Siamo in una fase di crescita pressoché esponenziale dei contagi. L’incidenza settimanale per 100mila abitanti è più che raddoppiata in 7 giorni, passando da 350 a 783. Se è vero che il 20 dicembre l’Istituto Superiore di Sanità stimava Omicron al 21%, oggi siamo su valori superiori sia per la ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 2 gennaio 2022), nelle ultime 24 ore insono stati registrati 61.046e 133 morti, rispetto ai 141.262 contagi e 111 decessi del giorno precedente. Ma il numero deieffettuati è stato molto più basso: 278.654, un quarto di quelli del giorno precedente, pari a 1.130.936. Ciò ha fatto schizzare il tasso di positività al 21,9%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in tutto 1.319. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 11.756, 491 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 1.070.537. “Siamo in una fase di crescita pressoché esponenziale dei contagi. L’incidenza settimanale per 100mila abitanti è più che raddoppiata in 7 giorni, passando da 350 a 783. Se è vero che il 20 dicembre l’Istituto Superiore di Sanità stimava Omicron al 21%, oggi siamo su valori superiori sia per la ...

