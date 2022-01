Covid oggi Vda | 117 nuovi contagi | bollettino 2 gennaio

Leggi su italiasera

Sono 117 ida Coronavirus, domenica 22022 in Valle d'Aosta secondo i dati-19 dell'ultimodella Regione. Nessun altro morto da ieri. I positivi attuali sono 2.593 di cui 2.593 in isolamento domiciliare, 36 ricoverati in ospedale, 3 in terapia intensiva. I guariti sono complessivamente 13.610, 3 in più da ieri. Da inizio pandemia sono morte 488 persone in Valle d'Aosta.