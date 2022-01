Covid oggi Toscana, 6.367 contagi: bollettino 2 gennaio (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono 6.367 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 2 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 6.367 su 22.513 test di cui 17.957 tamponi molecolari e 4.556 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 28,28% (52,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati in Toscana sono 7.196.388. Tra i nuovi positivi, 706 provengono dai test rapidi antigenici. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono 6.367 ida coronavirus in, 22022, secondo numeri e datideldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati insono 6.367 su 22.513 test di cui 17.957 tamponi molecolari e 4.556 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 28,28% (52,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati insono 7.196.388. Tra i nuovi positivi, 706 provengono dai test rapidi antigenici. L'articolo proviene da Italia Sera.

