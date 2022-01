Covid oggi Sardegna, 675 contagi e 2 morti: bollettino 2 gennaio (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono 675 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 2 dicembre 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 2 morti nell’isola, un 68enne e un 72enne, entrambi residenti nel Sud della Sardegna. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.538 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 17, 2 in più di ieri, mentre quelli in area medica sono 159, 17 in più di ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono 675 i nuovida Coronavirus2 dicembre 2022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri ci sono stati 2nell’isola, un 68enne e un 72enne, entrambi residenti nel Sud della. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.538 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 17, 2 in più di ieri, mentre quelli in area medica sono 159, 17 in più di ieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : #Zangrillo: “Dati covid su tamponi e incidenza sono falsi” - Corriere : Chi muore di Covid, in Italia: «Per i non vaccinati rischio 56 volte più alto di chi ha la terza dose» - Adnkronos : #Covid oggi Francia, 'quinta ondata forse è l'ultima, variante #Omicron porterà immunità rafforzata'. - danirella9 : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ Il Covid aggrava una malattia italiana: ipertrofia normativa, e norme scritte in modo incomprensi… - andliuz : RT @janavel7: Fino ad oggi il Covid ha ucciso 137.513 italiani. Come un'intera città, come Ferrara o Salerno. Ma che gli frega ai no vax? L… -