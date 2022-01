Covid oggi Lazio, 7.993 contagi e 15 morti. A Roma 4.631 nuovi casi (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono 7.993 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 2 gennaio 2022 nel Lazio secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 15 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 24.907 tamponi molecolari e 11.341 antigenici con un tasso di positività al 22%. I ricoverati sono 1.173 i ricoverati (+19), 152 le terapie intensive occupate (-1) e +1.058 i guariti. I rapporto tra positivi e tamponi è al 22% mentre i casi a Roma città sono a quota 4.631.”Da domani andremo in zona gialla” dice l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “Occorre prudenza e rispetto delle regole e correre con la campagna di vaccinazione. Siamo al 90,5% di seconde dosi over 12 anni, la fascia 5-11 anni ha superato il 10% con ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono 7.993 ida Coronavirus2 gennaio 2022 nelsecondo i dati-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 15nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 24.907 tamponi molecolari e 11.341 antigenici con un tasso di positività al 22%. I ricoverati sono 1.173 i ricoverati (+19), 152 le terapie intensive occupate (-1) e +1.058 i guariti. I rapporto tra positivi e tamponi è al 22% mentre icittà sono a quota 4.631.”Da domani andremo in zona gialla” dice l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. “Occorre prudenza e rispetto delle regole e correre con la campagna di vaccinazione. Siamo al 90,5% di seconde dosi over 12 anni, la fascia 5-11 anni ha superato il 10% con ...

