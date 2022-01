Covid oggi Italia | 61 046 contagi e 133 morti | bollettino 2 gennaio

(Di domenica 2 gennaio 2022) Sono 61.046 i nuovida Coronavirus in, domenica 22022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

'In questo momento " ha spiegato De Luca - il grosso del contagio delriguarda le età di 5 - ...l'apertura è prevista il 10 gennaio, credo valga la pena di riflettere, sapendo che la tutela ...LAZIO - Sono 7.993 i nuovi contagi da Coronavirus2 gennaio 2022, secondo i dati- 19 dell'ultimo bollettino della Regione Lazio. Da ieri ci sono stati 15 morti nella Regione. Nelle ultime ...Sono 278.654 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività è balzato al 21,9%, rispetto al 13% di ieri. Sono 133 i decessi segna ...Meno tamponi e meno contagi giornalieri da covid in provincia di Siena, ma il tasso di positività supera il 13%. Così sono 157 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Siena. Oggi sono 570 i tampon ...