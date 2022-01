Covid oggi Italia | 61 046 contagi e 133 morti | bollettino 2 gennaio

(Di domenica 2 gennaio 2022) Sono 61.046 i nuovida Coronavirus in, 22022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 133. I tamponi effettuati innelle ultime 24 ore sono stati 278.654, un quarto di quelli del giorno precedente, pari a 1.130.936. Il tasso di positività è schizzato al 21,9%. Salgono così a 137.646 iper ilindall’inizio della pandemia, mentre isono 6.328.076. Gli attualmente positivi sono 1.070.537 nel nostro Paese. CAMPANIA – Sono 5.192 ida coronavirus in Campania, ...

Numeridella regione Sono 10.425 i contagi da coronavirus in Lombardia, 2 gennaio 2022, secondo numeri e datidel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Registrati altri 45 morti, che portano il totale a 35.140 dall'inizio dell'... Le probabilità di non sopravvivere al Covid-19 sono addirittura superiori di 56 volte rispetto a chi ha ottenuto il booster. Coloro che ancora non hanno fatto la terza dose ma hanno ...