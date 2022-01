Covid oggi Germania, 12.512 nuovi contagi (Di domenica 2 gennaio 2022) Covid in Germania, le autorità sanitarie tedesche hanno segnalato 12.515 nuovi contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore, il 52,5% in meno rispetto a ieri, secondo il Robert Koch Institut. L’incidenza negli ultimi sette giorni è di 222,7 casi ogni centomila abitanti. Il ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach mercoledì scorso aveva riconosciuto però che ci sono difficoltà nel valutare la situazione della pandemia a causa dell'”inesattezza” dei dati riguardanti l’espansione della variante Omicron nel Paese. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 2 gennaio 2022)in, le autorità sanitarie tedesche hanno segnalato 12.515da coronavirus nelle ultime 24 ore, il 52,5% in meno rispetto a ieri, secondo il Robert Koch Institut. L’incidenza negli ultimi sette giorni è di 222,7 casi ogni centomila abitanti. Il ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach mercoledì scorso aveva riconosciuto però che ci sono difficoltà nel valutare la situazione della pandemia a causa dell'”inesattezza” dei dati riguardanti l’espansione della variante Omicron nel Paese. L'articolo proviene da Italia Sera.

