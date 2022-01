Covid oggi Francia, 58mila contagi e 91 morti in 24 ore (Di domenica 2 gennaio 2022) Covid oggi in Francia, 58.432 contagi e 91 morti nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono i dati di Santé Publique France. Complessivamente il numero dei decessi dall’inizio della pandemia Oltralpe si attesta a 123.940. Domani il primo ministro francese, Jean Castex riunirà dieci ministri per fare il punto sulla variante Omicron. La riunione, riferisce il canale all news transalpino Bfm, si dovrebbe svolgere alle 16. A partecipare all’incontro ci saranno i ministri della Salute, Olivier Véran, dell’Economia, Bruno Le Maire, dell’Interno, Gérald Darmanin, dell’Istruzione, Jean-Michel Blanquer, del Lavoro, Elisabeth Borne e della Transizione ecologica Barbara Pompili. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 gennaio 2022)in, 58.432e 91nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono i dati di Santé Publique France. Complessivamente il numero dei decessi dall’inizio della pandemia Oltralpe si attesta a 123.940. Domani il primo ministro francese, Jean Castex riunirà dieci ministri per fare il punto sulla variante Omicron. La riunione, riferisce il canale all news transalpino Bfm, si dovrebbe svolgere alle 16. A partecipare all’incontro ci saranno i ministri della Salute, Olivier Véran, dell’Economia, Bruno Le Maire, dell’Interno, Gérald Darmanin, dell’Istruzione, Jean-Michel Blanquer, del Lavoro, Elisabeth Borne e della Transizione ecologica Barbara Pompili. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

