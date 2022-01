Covid oggi Emilia, 9.090 contagi e 8 morti: bollettino 2 gennaio (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono 9.090 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, domenica 2 gennaio 2022, in Emilia Romagna secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati 8 i morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 17.490 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 51,9%. Il valore, spiegano dalla Regione, non è indicativo dell’andamento generale sia per il numero di tamponi che per il fatto che quelli molecolari vengono fatti principalmente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. La situazione dei contagi nelle province vede Rimini con 1.682 nuovi casi, seguita da Bologna (1.261). Poi Ravenna (1.203), Parma (1.012), Modena (931) e Reggio Emilia (815). Quindi Cesena ... Leggi su italiasera (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono 9.090 i nuovida Coronavirus, domenica 22022, inRomagna secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati 8 inella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 17.490 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività al 51,9%. Il valore, spiegano dalla Regione, non è indicativo dell’andamento generale sia per il numero di tamponi che per il fatto che quelli molecolari vengono fatti principalmente su casi per i quali spesso è atteso il risultato positivo. La situazione deinelle province vede Rimini con 1.682 nuovi casi, seguita da Bologna (1.261). Poi Ravenna (1.203), Parma (1.012), Modena (931) e Reggio(815). Quindi Cesena ...

