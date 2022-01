Covid oggi Calabria, 793 contagi: bollettino 2 gennaio (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono 793 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 2 gennaio 2022, secondo numeri e dati del bollettino della regione. Registrati altri 5 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 3.754 tamponi. Gli altri numeri: + 177 guariti, + 611 attualmente positivi, + 4 ricoverati (per un totale di 312) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 28). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono 793 ida coronavirus in, 22022, secondo numeri e dati deldella regione. Registrati altri 5 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 3.754 tamponi. Gli altri numeri: + 177 guariti, + 611 attualmente positivi, + 4 ricoverati (per un totale di 312) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 28). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

