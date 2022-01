Covid, oggi 61.046 casi e 133 morti: il bollettino del 2 gennaio 2022 (Di domenica 2 gennaio 2022) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 2 gennaio 2022: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi casi: 61.046 Decessi: 133 Tamponi effettuati: 278.654 Terapie intensive: +22 Tasso di positività: 21,9% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 1.070.537 casi totali: 6.328.076 Decessi: 137.646 Guariti: 5.119.893 In Italia oggi, domenica 2 gennaio 2022, sono stati registrati 61.046 nuovi casi di Covid-19 e 133 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri i contagi erano stati 141.262 e 111 i morti. I dati sui nuovi contagi si basano su 278.654 tamponi effettuati (ieri erano stati 1.084.295): il tasso di positività è al 21,9%, in aumento ... Leggi su tpi (Di domenica 2 gennaio 2022)ITALIA, ILDI, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore Nuovi: 61.046 Decessi: 133 Tamponi effettuati: 278.654 Terapie intensive: +22 Tasso di positività: 21,9% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 1.070.537totali: 6.328.076 Decessi: 137.646 Guariti: 5.119.893 In Italia, domenica 2, sono stati registrati 61.046 nuovidi-19 e 133 decessi di persone contagiate dal virus. Ieri i contagi erano stati 141.262 e 111 i. I dati sui nuovi contagi si basano su 278.654 tamponi effettuati (ieri erano stati 1.084.295): il tasso di positività è al 21,9%, in aumento ...

