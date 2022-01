Covid, niente quarantena per chi ha ricevuto terza dose vaccino. Le nuove regole. FAQ Governo (Di domenica 2 gennaio 2022) Quali sono le nuove norme sulla quarantena? Da quando si applicano? Risponde il Governo con una FAQ. Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al Covid-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 2 gennaio 2022) Quali sono lenorme sulla? Da quando si applicano? Risponde ilcon una FAQ. Lenorme sullaper le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Covid niente Alisson, Firmino e Matip positivi, niente Chelsea Alisson, Firmino e Matip salteranno Chelsea - Liverpool, sfida al vertice della Premier League, causa positivita' al Covid: lo ha annunciato il Liverpool poco prima del fischio d'inizio della partita a Stamford Bridge. Le assenze dell'ultima ora si aggiungono a quella di Jurgen Klopp, che ha rinunciato ad andare in ...

Niente rinvio, Supercoppa Inter - Juve il 12 gennaio - Le due squadre avevano chiesto il rinvio della Supercoppa per la situazione Covid in costante evoluzione. Attualmente i due club hanno rispettivamente tre positivi a testa. Tra i nerazzurri sono in ...

Covid, niente quarantena per chi ha ricevuto terza dose vaccino. Le nuove regole. FAQ Governo Orizzonte Scuola Da lunedì siamo in zona gialla, ma non cambia niente Oltre 100 milioni i contagiati in Europa. Il Super Green Pass diventerà obbligatorio quasi dappertutto e forse comincerà ad essere richiesto anche per lavorare. Cambiano le regole della quarantena, al ...

Anche Messi positivo al Covid: il comunicato del Psg Anche il 7 volte Pallone d'Oro è stato contagiato dal Covid 19. Insieme a lui anche altri suoi comapagni del Psg.

