Covid | news Da domani mezza Italia in giallo Europa supera 100 milioni di contagi LIVE

(Di domenica 2 gennaio 2022) Oltre un milione dini a casa con il. Cresce la pressione ospedaliera. Danove regioni - tra cui Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia - in zona gialla. Attesa per il 5 una nuova stretta, con l'allargamento dell'obbligo di super pass ai lavoratori. Da Natale a oggi nel Vecchio Continenteaumentati del 60%

Advertising

LaStampa : La Gran Bretagna ha deciso: basta restrizioni, bisogna convivere con il Covid - juventusfc : COVID-19 | Positività giocatore Prima Squadra - - juventusfc : COVID-19 | Positività giocatori Prima Squadra - - Riccardo_criait : RT @LucioMalan: “La Gran Bretagna ha deciso: basta restrizioni, bisogna convivere con il Covid” - E già avevano pochissime restrizioni, con… - andreastoolbox : Coronavirus in Italia e nel mondo: news e bollettino casi Covid di oggi 2 gennaio. LIVE | Sky TG24… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid news

Ma soltanto nel caso in cui non si siano mai manifestati sintomi del, oppure se al termine dei 7 giorni si è asintomatici da tre. Questo contenuto è riservato agli abbonati 0,25 alla settimana ...Si spera nei farmaci anti -" "Niente panico, non è marzo 2020": Biden rassicura, ma bacchetta i No Vax ...Dopo un anno positivo per i mercati c'è da chiedersi fino a che punto gli indici di Borsa sono rappresentativi della realtà dei listini ...Anche il primo giorno del 2022 è stato segnato, come ormai da una settimana, da un nuovo record di contagi. Nella giornata di ieri ne sono ...