Covid, news. Bollettino: 61.046 nuovi casi e 133 morti. Tasso positività al 21,9% (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono 278.654 i tamponi processati nelle ultime 24 ore. Crescono i ricoveri ordinari (+491 rispetto a ieri) e le terapie intensive (+22). Oltre un milione di italiani a casa con il Covid. Nove regioni tra cui Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia in zona gialla. Attesa per il 5 una nuova stretta, con l'allargamento dell'obbligo di super pass ai lavoratori. Nel Vecchio Continente da Natale i contagi sono aumentati del 60%. Iss: "In Europa atteso aumento casi ma mortalità stabile"

