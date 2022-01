Covid, meno tamponi in Campania: il tasso di positività schizza al 17,4% (Di domenica 2 gennaio 2022) meno tamponi e in Campania il tasso di positività schizza in alto. A fronte di 29.677 test, infatti, i positivi sono 5.192 per un 17,4% rispetto al 10,5 di ieri. Tre i morti. Il tasso di occupazione delle terapie intensive resta stabile con 55 posti mentre per i ricoverati nei reparti ordinari si passa dai 686 di ieri ai 718 di oggi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 2 gennaio 2022)e inildiin alto. A fronte di 29.677 test, infatti, i positivi sono 5.192 per un 17,4% rispetto al 10,5 di ieri. Tre i morti. Ildi occupazione delle terapie intensive resta stabile con 55 posti mentre per i ricoverati nei reparti ordinari si passa dai 686 di ieri ai 718 di oggi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

istsupsan : #covid ??online il report esteso Nell’ultimo mese il tasso di ricovero nella fascia 80+ per i non vaccinati (568 pe… - Maumol : L’assenza di certezza sull’origine del Covid-19 ci rende meno preparati ad affrontare le future crisi - SkyTG24 : #Covid19, Locatelli: “Omicron meno grave, ma non sposerei l'idea di lasciar correre il virus” - Salvo_Parisi : RT @gianlucaguidi: @GiovaQuez Lo vedi, meno tamponi si fanno, meno COVID c’è in giro! Se aboliamo i centri di rilevazione terremoti sparis… - conant1951 : @Gianluca_Miozzi @MT_Meli_ ho letto alcuni report sulla efficacia dei vaccini su lancet e non mi pare che i siano d… -