Covid Marche, Acquaroli: open day nei weekend per seconda e terza dose e tampone gratuito alla Befana per studenti a rischio (Di domenica 2 gennaio 2022) ANCONA - Non si molla. Se l'obiettivo è quello di puntare ai 15/16mila vaccini giornalieri e proteggere le scuole , considerate tra i primi luoghi focolaio insieme al trasporto pubblico, la Regione ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 2 gennaio 2022) ANCONA - Non si molla. Se l'obiettivo è quello di puntare ai 15/16mila vaccini giornalieri e proteggere le scuole , considerate tra i primi luoghi focolaio insieme al trasporto pubblico, la Regione ...

Advertising

rtl1025 : ?? Il 6 gennaio nelle #Marche sarà possibile sottoporsi gratuitamente a #tampone per #COVID19 per 'tutti gli student… - infoitinterno : Covid Marche, Acquaroli: open day nei weekend per seconda e terza dose e tampone gratuito alla Befana per studenti… - vivereurbino : Report Covid Marche, 1619 contagi in un giorno, aumentano i ricoveri, quattro decessi in provincia… - franconemarisa : RT @rtl1025: ?? Il 6 gennaio nelle #Marche sarà possibile sottoporsi gratuitamente a #tampone per #COVID19 per 'tutti gli studenti di #scuol… - Bianca34874951 : RT @rtl1025: ?? Il 6 gennaio nelle #Marche sarà possibile sottoporsi gratuitamente a #tampone per #COVID19 per 'tutti gli studenti di #scuol… -