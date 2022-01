Covid | Locatelli “Variante Omicron meno grave ma va fermata”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 2 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Servirebbe la sfera di cristallo». Così il coordinatore del Comitato tecnico scientifico e primario del Bambin Gesù Francorisponde a una domanda sulle previsioni relative alla pandemia per il 2022 appena cominciato. “Siamo in una fase di crescita pressochè esponenziale dei contagi – afferma sul quotidiano La Repubblica – L’incidenza settimanale per 100mila abitanti è più che raddoppiata in 7 giorni, passando da 350 a 783. Se è vero che il 20 dicembre l’Istituto Superiore di Sanità stimavaal 21%, oggi siamo su valori superiori sia per la maggiore contagiosità che per l’incubazione più breve». «Non sposerei assolutamente l’idea di lasciar correre il virus – prosegue – Anche se i dati dei ricercatori inglesi mostrano che coni ricoveri sono ridotti a un terzo, un aumento marcato dei contagi ...